CASO MARIELLE Moro atende ordem de Bolsonaro e pede inquérito na PF para ouvir porteiro Porteiro de prédio onde Jair Bolsonaro morava diz que acusado de matar vereadora e motorista entrou como visita

Foto: Reprodução

O ministro da Justiça Sérgio Moro atendeu a ordem de Jair Bolsonaro, e enviou ofício à Procuradoria Geral da República (PGR) pedindo a instauração de um inquérito em conjunto com a Polícia Federal para “apuração” das circunstâncias do depoimento do porteiro do condomínio de Bolsonaro.

O caso revelado pelo Jornal Nacional, da TV Globo, ocupa os noticiários de todo o Brasil, e preocupa Jair Bolsonaro que está em viagem ao exterior.

Na denúncia, o JN revela que o porteiro do condomínio onde morava Jair Bolsonaro, e seu filho, vereador Flávio Bolsonaro, declarou à polícia que investiga o caso Marielle, que um dos suspeitos, Élcio Queiroz, visitou o condomínio no dia do crime, 14 de março de 2018, e na ocasião Queiroz disse estar no local para visitar Jair Bolsonaro. O porteiro ligou para o apartamento de Jair Bolsonaro, e alguém, que o presidente diz não ter sido ele, atendeu o telefonema se identificando como “seu Jair”, e autorizou a entrada de Élcio no condomínio. (Entenda o caso).

O pedido de Bolsonaro à Moro, para instaurar inquérito para ouvir testemunha, pode configurar ação de perseguição e coação ao porteiro e pode levar ao impeachment de Bolsonaro, assegura o jurista Pedro Serrano.

No entendimento da oposição, Moro blinda Bolsonaro das investigações, e pode atrapalhar esclarecimentos sobre o assassinato de Marielle Franco. A informação é da jornalista Tábata Viapiana, repórter do Conjur.