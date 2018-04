Ap. em São Bernardo Moro recebe Marcelo Odebrecht para falar sobre 2º sentença de Lula " Os dois imóveis somariam cerca de R$ 13 milhões em propina — Lula nega ter recebido vantagens indevidas"

Hoje, quarta-feira (11), o juiz federal Sergio Moro, receberá o dono de uma grande empreiteira brasileira e o questionará sobre um apartamento que, para o MPF (Ministério Público Federal), fez parte de um esquema de pagamento de propina ao ex-presidente Lula. O imóvel teria sido uma das formas encontradas pela empresa para “pagar” o ex-presidente por benefícios em contratos com a Petrobras.

É a vez do empreiteiro Marcelo Odebrecht falar sobre o apartamento nº 121 do edifício Hill House, em São Bernardo do Campo (SP).

O processo no qual o herdeiro do grupo Odebrecht falará nesta quarta-feira a Sergio Moro, por sua vez, é a ação mais adiantada contra o ex-presidente Lula sob responsabilidade do juiz de Curitiba. O caso pode representar a segunda condenação de Lula na Lava Jato.

Além do apartamento nº 121, que fica no mesmo andar da residência de Lula em São Bernardo, a empreiteira Odebrecht também teria comprado um terreno para a futura sede do Instituto Lula, em São Paulo, na rua Haberbeck Brandão. A transação com o terreno foi mais tarde desfeita. Os dois imóveis somariam cerca de R$ 13 milhões em propina — Lula nega ter recebido vantagens indevidas.

Se Sergio Moro seguir de forma célere os prazos do processo, a ação penal pode chegar a um desfecho na primeira instância da Justiça ainda no primeiro semestre deste ano.

Lula foi ouvido neste processo em setembro passado. Desde o fim de 2017, Moro analisa pedidos das defesas do ex-presidente e dos outros réus, para esclarecer dúvidas ou omissões nas provas já reunidas no caso.

A fase chamada de “instrução”, que é quando se produzem as provas, foi encerrada no mês do depoimento de Lula.