Luto Morre Pedro Pedrossian, ex-governador de Mato Grosso do Sul Segundo familiares, Pedrossian morreu em casa, dormindo, na madrugada desta terça-feira (22)

"Meu pai é um homem absolutamente realizado", diz o filho Pedro Pedrossian Foto: G1 MS

O ex-governador de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian, de 89 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (22), em Campo Grande. Ele era engenheiro civil e nasceu no dia 13 de agosto de 1928, em Miranda.

Segundo familiares, Pedrossian morreu em casa, dormindo, por volta das 3h30(de MS). A causa da morte não foi informada.

Em entrevista à TV Morena no início da manhã, o filho do ex-governador, Pedrossian Filho, explicou que que o pai já estava com a saúde debilitada há alguns anos, depois que o pai quebrou a perna, passou a ter dificuldades para andar, a ter problemas no coração e perda de visão.

O empresário resume o pai. "Meu pai é um homem absolutamente realizado. Ele, não foi só um governador. Foi um ser humano. E como ser um humano, recebeu irrestrito amor da família, enorme carinho dos amigos e como se tudo isso não bastasse, recebeu reconhecimento do seu povo".

Por meio da assessoria de imprensa, o governo do estado emitiu uma nota de pesar e informou que o velório será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes. O local e horário da solenidade de despedida do ex-governador Pedro Pedrossian ainda não foi divulgado.

Trajetória Política

Pedro Pedrossian antes de iniciar sua trajetória na política, formou-se em engenharia, e foi trabalhar na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, em Três Lagoas.

Com perfil arrojado, Pedrossian exerceu com competência o cargo por três vezes. Em outubro de 1965 elegeu-se governador do estado de Mato Grosso, antes da divisão, para o período de 1966 a 1971.

Em 7 novembro de 1980, foi o terceiro governador nomeado para Mato Grosso do Sul, por ato do então presidente da República João Figueiredo. Para assumir o governo, renunciou ao mandato de senador.

Anos depois, em 15 de março de 1991 assumiu novamente o cargo de governador sul-mato-grossense — eleito em pleito direto ocorrido em 1990. Permaneceu no posto até 1º de janeiro de 1995.

Sua trajetória foi marcada pela busca incessante da transformação, com administrações voltadas para execução de grandes projetos estruturais, rasgando estradas e, ao mesmo tempo, edificando obras que romperam o tempo e integram hoje patrimônio do povo sul-mato-grossense.

Ele deixa Maria Aparecida Pedrossian, com quem era casado há 69 anos, seis filhos e 11 netos.