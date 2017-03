Motoristas do Uber participam de sessÃ£o na CÃ¢mara nesta terÃ§a-feira

Motoristas do Uber participam de sessão na Câmara nesta terça-feira

Na sessão ordinária da próxima terça-feira (7), os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande abrirão espaço para que representantes do Uber utilizem a Tribuna para debater sobre o serviço de transporte realizado na Capital.

De acordo com o presidente da Associação dos Parceiros em aplicativos de transporte de passageiros, motoristas profissionais autônomos de Mato Grosso do Sul - APPLIC, Wellington Dias da Silva, será feita uma “solicitação sobre o transporte remunerado de passageiros conhecido como "Uber" em defesa da utilização do aplicativo.