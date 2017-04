Senador Pedro Chaves Movimento Negro pede a Pedro Chaves apoio a projetos culturais e sociais

Um grupo de 17 lideranças do Movimento Negro de Mato Grosso do Sul se reuniu neste sábado (01) com o senador Pedro Chaves (PSC/MS) para pedir apoio a diversos projetos culturais e sociais desenvolvidos por entidades ligadas ao movimento.



Eurides Silva, conhecido como “Bolinho”, um dos líderes da Comunidade Tia Eva, de Campo Grande, pediu o apoio do senador para a realização da Festa de São Benedito, uma das mais tradicionais da capital. Joel Penha, representante do ConfraAfro – projeto de integração das comunidades negras de MS, solicitou recursos para a entidade realizar eventos como o Prêmio Nelson Mandela e o Concurso Beleza Negra.



“Vou fazer tudo o que for possível para apoiar essas entidades, que realizam um trabalho muito importante de integração da comunidade afrodescendente, além de lutar contra o preconceito e a discriminação. As lideranças estão protocolando projetos no governo federal e eu defenderei essas propostas junto aos ministérios da Cultura, Educação e nos demais órgãos que dispõem de verba para esse tipo de apoio”, garantiu o senador.