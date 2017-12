MS MPE arquiva caso Bernal acusado por omissão de informação "O inquérito foi instaurado, os vereadores do mandato passado alegaram ter feito mais de 12 mil requerimentos com pedidos de informação à Prefeitura"

O Conselho Superior do MPE-MS (Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul) decidiu, por unanimidade arquivar um inquérito civil que tinha como alvo o ex-prefeito Alcides Bernal (PP) por suposta omissão de informações.

O inquérito foi instaurado no último ano da gestão de ano Bernal, por uma denúncia da Câmara Municipal, que alegava ter feito uma série de requisições de informações à Prefeitura, as quais não foram atendidas.

Entre agosto de 2015 e julho de 2016, quando o inquérito foi instaurado, os vereadores do mandato passado alegaram ter feito mais de 12 mil requerimentos com pedidos de informação à Prefeitura. Desses, 388 teriam sido respondidos.

A decisão do Conselho se baseou no fato de já ter passado pelo MPE-MS um inquérito semelhante, com o objetivo de “apurar alegada omissão do poder Executivo municipal quanto às indagações do Poder Legislativo”, que também foi arquivado.

Ambas as investigações correram em sigilo. A decisão unânime do conselho seguiu o voto da conselheira Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya.