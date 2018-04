MPF dá nota zero a dois ministérios de Temer Trabalho e Agricultura foram pessimamente avaliados no quesito divulgação de dados prioritários para o meio ambiente

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado/VEJA

Divulgação de informações públicas nunca foi uma obsessão para Michel Temer, vide a quantidade de compromissos às escuras que ele costuma realizar.

Os auxiliares de primeiro escalão, claro, seguem o exemplo do chefe.O Ministério Público Federal deu nota zero para o ministérios do Trabalho, recém-assumido por Helton Yomura, e para o da Agricultura, de Blairo Maggi, no quesito transparência ambiental.

O MPF mensurou o desempenho de 104 órgãos públicos estaduais e federais em divulgação de dados considerados prioritários para o meio ambiente.

Além dos ministérios, outros 39 braços governamentais zeraram na avaliação.

Agora, com base no levantamento, o MPF vai enviar recomendações às instituições para que os problemas sejam corrigidos em até 4 meses.

Caso contrário, eles poderão responder pelas falhas na Justiça.