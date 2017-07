Política MPF pede aumento em sentença que condena Lula no caso de triplex

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Reuters / Ueslei Marcelino

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou, nesta segunda-feira (31), recurso à sentença que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e seis meses de prisão corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da investigação sobre um triplex no Guarujá (SP) e o armazenamento do acervo presidencial.

Os procuradores pedem aumento da pena aos réus do processo e também a condenação do ex-presidente, de Léo Pinheiro, ex-presidente da empreiteira OAS, e de Paulo Okamatto, presidente do Instituto Lula, em relação ao armazenamento do acervo presidencial.

Na decisão, o juiz federal Sergio Moro alegou "falta de prova suficiente da materialidade" para condenar os réus pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo o armazenamento do acervo presidencial numa transportadora, que teria sido paga pela OAS.

O ex-presidente nega as acusações, e na avaliação de seus advogados, Moro atuou politicamente ao condenar Lula.