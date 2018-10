Eleições 2018 MS elege candidatos do PSDB, PSD, DEM, PSL, PT e PDT para a Câmara

Com Rose Modesto (PSDB) com a maior votação - 120.901 votos, que corresponde a 9,75% do eleitorado –, Mato Grosso do Sul colocou outros três peessedebistas, 2 candidatos do PSL, 1 do PSD e 1 do DEM na Câmara dos Deputados.

O segundo mais votado foi Fábio Trad (PSD), com 89.385 votos - 7,21% dos válidos. Na terceira da colocação ficou Beto Pereira (PSDB), que teve 80.500 votos (6,49%).

Confira quem mais está eleito deputado federal:

Tereza Cristina (DEM) - 75.068 votos (6,05%)

Loester Carlos Gomes de Souza – Tio Trutis (PSL) - 56.339 votos (4,54%)

Vander Loubet (PT) - 56.339 votos (4,51%)

Luiz Ovando (PSL) - 50.376 votos (4,06%)

Dagoberto Nogueira (PDT) - 40.233 votos (3,24%)