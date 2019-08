WASHINGTON MS tem dois senadores dispostos a garantir embaixada ao filho de Bolsonaro Indicado pelo presidente, Eduardo Bolsonaro precisa de 41 votos para ter seu nome aprovado

Nelsinho Trad (PSD) e Soraia Thronicke (PSL) Foto: Reprodução/Web

Dos três senadores sulmatogrossenses, Nelsinho Trad (PSD) e Soraia Thronicke (PSL) já anteciparam que votarão favoravelmente à indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP) para assumir a titularidade da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos da América do Norte. A outra senadora, Simone Tebet (MDB), declarou ser contra, considerando que a indicação do filho é um dos erros mais graves já cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Os votos de Nelsinho e Simone têm pesos específicos, se for levado em conta que ambos ocupam posições de destaque no Senado. Ele preside a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e ela a Comissão de Constituição e Justiça, a de maior influência política e regimental no Congresso. O senador disse várias vezes que não vê ilegalidade na indicação, mas fez uma consulta à assessoria jurídica para certificar-se de que não se trata de nepotismo.

Em entrevista, Nelsinho Trad justificou-se frisando que, mesmo para uma embaixada com esta importância, a indicação é um ato discricionário do presidente e deve ser feita a “alguém que é da coronária dele”. E completou salientando que Eduardo Bolsonaro “tem militância na área de relações internacionais antes mesmo de ser deputado”.

Simone Tebet, porém, faz o contraponto. “Eu votarei contra. E estou convencendo mais senadores a fazer o mesmo”, avisa. A senadora não economiza acidez nas suas críticas. Avalia que é um “risco total” nomear “um menino que acabou de fazer 35 anos, que não conhece o mundo, não conhece geopolítica como um embaixador de carreira, e que será muito mais provocado durante a sabatina do Senado”.

Os votos favoráveis a Eduardo Bolsonaro no Senado serão acrescidos da colaboração de outro parlamentar que possui vínculos familiares e políticos com Mato Grosso do Sul. É o senador Márcio Bittar, do MDB acreano. Nos anos 1980 ele era m dos principais quadros da esquerda em Campo Grande. Presidiu a emblemática União Campograndense de Estudantes (UCE), protagonizando uma trajetória histórica de vanguarda nos movimentos democráticos de Mato Grosso do Sul.

Todavia, depois que mudou-se para o Acre para administrar negócios da família na economia ruralista, Bittar migrou ideologicamente para o conservadorismo. Foi eleito deputado federal e senador, identificando-se com posições de extrema direita e hoje acompanha os votos e posições do bloco bolsonarista.

Antes de ter seu nome levado à votação no plenário do Senado, Eduardo Bolsonaro será sabatinado pelos integrantes da Comissão de Relações Exteriores. O jornal “O Estado de São Paulo” consultou os 81 senadores para saber como cada um deles vai votar. O resultado: 15 são favoráveis à investidura de Bolsonaro, 29 não responderam, sete estão indecisos e 29 afirmam que votarão contra. O presidente do Senado, David Alcolumbre (DEM/AP) só vota se houver empate entre os votos contra e a favor.