Governo “MS vem fazendo sua parte para alavancar PIB do país”, afirma Reinaldo

Mato Grosso do Sul vem fazendo sua parte com diversas ações para melhorar o Produto Interno Bruto (PIB) em 2017, segundo o governador Reinaldo Azambuja. Conforme o Ministério da Fazenda, a projeção do PIB brasileiro é de alta de 1% no próximo ano. Já a Confederação Nacional da Indústria (CNI), tem previsão mais pessimista do que a feita pelo governo oficialmente e espera um crescimento de 0,5%.

“Mato Grosso do Sul é um dos únicos estados que têm crescido positivamente, diferente de outras unidades da Federação. Nos últimos 13 anos, de 2002 a 2014, o PIB per capita no Estado saltou de R$ 7,5 mil para R$ 30 mil. Hoje MS tem a participação de 14,55% no PIB do Centro Oeste e em relação ao PIB nacional de 1,37%. A participação da agropecuária no PIB estadual per capita também aumento no mesmo período de R$ 3,7 mil para R$ 12,2 mil demonstrando a força da agricultura e pecuária na economia. Então, nós estamos fazendo nossa parte”, reforçou.

Entre os pontos principais para a retomada do crescimento, Reinaldo cita a redução da taxa básica de juros, diminuição dos índices de inflação e a estabilidade política no país. “O PIB de um país não se muda com ações de um único estado. A economia é uma roda, uma engrenagem. É preciso realmente melhorar o perfil em todos os setores, na indústria, na agropecuária, no comércio, no setor de serviços e para isso a confiança na economia é fundamental”, explicou.

O governador ressalta que a estabilidade econômica é fundamental para a retomada dos investimentos privados e recolocar o pais na roda do desenvolvimento, reforçando políticas públicas para a diminuição das desigualdades regionais, por meio do aumento da geração de emprego e renda.

“Mato Grosso do Sul é o estado que mais investimentos privados tem recebido. São mais de R$ 30 bilhões em investimento importantes vindo das indústrias de celulose, soja, frigoríficos, entre outras atividades da cadeia produtiva, que representa o aquecimento da nossa economia. Se não tivesse isso, MS estaria em condição pior. Nós somos ainda um dos estados com maior saldo positivo na geração de emprego, segundo dados do Caged. E com esses investimentos privados, novos postos de trabalho se abrirão, melhorando a vida das famílias. Então, entendemos que manter esse ritmo é o que vai fortalecer ainda mais a economia local e fazer com que o Governo do Estado continue crescendo e cumprindo com suas obrigações”, finalizou.