Corumbá Município de Corumbá oferece capacitação para profissionais da Educação

De 6 a 10/02, em continuidade à 1ª Jornada Pedagógica Municipal, a Prefeitura de Corumbá oferece, em parceria com a rede Estadual de Ensino, um treinamento para os profissionais da Educação. A formação segue os critérios do Plano Nacional da Educação (PNE) e o Plano Estadual de Ensino (PEE).

No dia 1° de fevereiro, foi realizada a abertura do evento, que viabilizou o encontro inédito de todos os profissionais das redes de ensino Estadual e Municipal, no Poliesportivo Lucílio de Medeiros. No dia 3, foi iniciado o planejamento pedagógico, com a Acolhida nas Escolas, que envolveu professores e funcionários da Rede Municipal de Ensino - REME. Na próxima segunda-feira iniciam as Formações em Serviço, conforme o calendário abaixo:

Segunda-feira (6/02)

De 7 às 11 horas: para os professores dos 1º aos 5º anos, no Anfiteatro Salomão Baruki;

De 7 às 11h30: formação para assistentes da Educação Infantil, no Centro Padre Ernesto de Promoção, Humana e Ambiental (Cenper);

De 13 às 17 horas: para professores dos 6º aos 9º anos, no Anfiteatro Salomão Baruki;

De 13 às 17 horas: para professores da Educação Infantil, no Cenper, com a temática “Sistema Aprender Brasil - Positivo";

Terça-feira (7/02)

De 7 às 11h30: formação com oficinas temáticas para Professores do Ensino Fundamental I das Redes Municipal e Estadual, na Escola Municipal Pedro Paulo de Medeiros;

De 7 às 11h30: formação com oficinas temáticas para professores do Ensino Fundamental I das Redes Municipal e Estadual que possuam alunos com Necessidades Educacionais Especiais, no Sindicato Rural de Corumbá;

De 7 às 11h30: formação para professores do Ensino Fundamental II e EJA da Rede Municipal de Ensino, na escola estadual Dom Bosco;

De 7 às 11h30: formação para professores da Educação Infantil, no Cenper;

Quarta-feira (8/02)

De 7 às 11h30: formação para professores das Redes Estadual e Municipal do Ensino Fundamental I, no Anfiteatro Salomão Baruki;

De 7 às 11h30: formação para professores do Ensino Fundamental II da REME, na escola estadual Dom Bosco;

De 7 às 11h30 e 13h30 às 17h30: formação para profissionais da Educação Infantil na Unidade III da UFMS (campus do Pantanal), com a temática do Sistema G-SEA.

Início das aulas

Nos dias 9 e 10, as Formações para Profissionais da Rede Municipal de Ensino acontecem em cada unidade escolar, juntamente com suas equipes gestoras. Visando a excelência e qualidade do ensino, as aulas na zona urbana iniciam no dia 13 de fevereiro, iniciam-se as aulas em toda a Rede Municipal de Ensino da zona urbana.