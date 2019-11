DE 2013 A 2018 Município turístico de MS ocupa 1º lugar em Gestão Fiscal, aponta índice Firjan Ocupando 1º lugar estadual e nacional de melhor gestão fiscal

Foto: Divulgação

O levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – Índice Firjan (IFGF), colocou o município de Costa Rica em Mato Grosso do Sul em 1º lugar na posição nacional e estadual de melhor gestão fiscal. A avaliação foi divulgada na quinta-feira (31 de outubro).

Conforme o índice, as foram analisados 5.570 mil municípios e Distrito Federal, o ano base utilizado foi 2018. Além do município sul-mato-grossense, Alvorada, no Tocantins, também ocupa o 1º lugar no ranking nacional.

O atual prefeito do município costarriquense, Waldeli dos Santos Rosa (MDB), comemorou e se disse orgulhoso enquanto gestor do município e como cidadão.

“Temos a gestão fiscal mais bem equilibrada do Brasil e também do Mato Grosso do Sul. Costa Rica atingiu nota máxima em autonomia, gasto com pessoal, investimentos e liquidez”, ressaltou.

Prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa (MDB).

De acordo com o prefeito, trata-se de valorizar as pessoas, e fazer a máquina pública trabalhar em prol delas. Costa Rica é considerada a Capital Estadual do Algodão e dos Esportes de Aventura. O potencial turístico em exploração é utilizado com poder pelos os mais de 25 mil habitantes. ”Vale sempre destacar que a máquina pública trabalha em prol de um município que valoriza as pessoas. O futuro importa e por isso trabalhamos sempre olhando para frente", lembrou o prefeito.

A forma de administração com responsabilidade proposta por Waldeli, segundo ele, é uma grande ferramenta de controle social que tem como objetivo estimular a cultura da responsabilidade administrativa. “Possibilitando maior aprimoramento da gestão fiscal dos municípios, bem como o aperfeiçoamento das decisões de nós gestores públicos quanto à destinação dos recursos”, atenuou.

Para administrar uma cidade, que ocupa espaço entre as 100 mais promissoras do país, tendo em seu território, inúmeras importantes reservas nativas, o caso do Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú, que atrai turistas o ano todo, além de possuir a maior tirolesa do estado (a segunda maior do Brasil), oferecndo rapel, piscinas, arvorismo, rafting e trilhas.

Para o administrador, o que faz o sucesso fiscal do município, é a participação expressiva da população, ocupando cargos de representatividade no município. “Mais uma vez fica provado que quando a gestão pública tem a participação da população por meio dos Conselhos, da classe política, dos servidores públicos municipais, os resultados aparecem, finalizou o Prefeito.

CONFIRA ABAIXO A EVOLUÇÃO DE COSTA RICA DESDE 2013 ATÉ 2018:

2013

Ranking Estado: 4º

Ranking IFGF (Nacional): 100º

Índice: 0,8734

2014

Ranking Estado: 1º

Ranking IFGF (Nacional): 44º

Índice: 0,9255

2015

Ranking Estado: 1º

Ranking IFGF (Nacional): 8º

Índice: 0,9938

2016

Ranking Estado: 1º

Ranking IFGF (Nacional): 6º

Índice: 0,9648

2017

Ranking Estado: 1º

Ranking IFGF (Nacional): 3º

Índice: 0,9593

2018

Ranking Estado: 1º

Ranking IFGF (Nacional): 1º

Índice: 1,0000