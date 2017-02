Maracaju Na abertura dos trabalhos do legislativo, prefeito fala de crescimento e harmonia.

Foto: Graci Sulszbach

O prefeito Maurílio Ferreira Azambuja esteve na noite de ontem (01) participando da sessão solene de abertura dos trabalhos do legislativo para o ano de 2017.

Sessão que contou com a presença de autoridades e convidados, além de familiares dos vereadores eleitos e reeleitos.

Na mensagem do executivo, o prefeito falou das dificuldades que o país enfrenta, nos municípios esse impacto é ainda maior; lembrou também da crise moral que assola os políticos.

Respeitando a independência dos poderes, o prefeito pediu um governo de harmonia, respeito e seriedade com as coisas públicas para que o beneficiado seja a população.

O prefeito lembrou ainda, que mesmo em crise Maracaju foi um dos poucos municípios que conseguiu crescer e cumprir com os compromissos, isso graças a seriedade da administração.

Iniciamos mais um mandato, e através das parcerias, com seriedade com determinação e principalmente com uma administração séria e comprometida com o desenvolvimento econômico e social do município, poderemos chegar ao final com a consciência tranquila do dever cumprido. Concluiu o prefeito.