Na AL, deputado Zé Teixeira intercede por melhorias para Campo Grande

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação na sessão plenária de terça-feira (06/03), solicitando a instalação de sinalização de área escolar adequada, quebra-molas tipo “Traffic Calming” e a reordenação do trânsito em frente ao número 370 da Rua Rio Grande do Sul, Bairro Jardim dos Estados, onde funciona uma escola infantil em Campo Grande. O pedido do parlamentar fora endereçado ao prefeito Capital, Marquinhos Trad (PSD).

"Por se tratar de rua estreita, com escassa sinalização e possuir grande fluxo de veículos, pais e trabalhadores naquela Instituição, apreensivos pela segurança de alunos ao atravessarem a via, clamaram por nosso apoio para a intercessão junto ao Executivo Municipal", justificou Zé Teixeira, que também exerce o cargo de 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

O deputado ressalta que o que na referida escola encontram-se matriculadas crianças desde o ensino maternal até o fundamental, que existe no local faixa de pedestre em sinalização horizontal, entretanto, com o trânsito de muitas crianças na rua, a necessidade da instalação de quebra-molas tipo “Traffic Calming” para a travessia dos alunos e sinalização adequada, são medidas que objetivam maior segurança de todos que circulam por aquele local.

"Assim, a implantação da sinalização, do redutor de velocidade e a reordenação viária no local serão fundamentais para garantir a melhora nas condições de trafegabilidade segura a todos que transitam diariamente nas imediações da Instituição de Ensino", finaliza o deputado.