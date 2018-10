Real e Virtual Na era das “fakes News” quem vai vencer é a vontade popular vinda das ruas

A realidade é opressora. Com a internet e as redes sociais foi criado um novo mundo distanciado da vida real. Encasteladas na internet as pessoas se libertaram da vida real criando um novo mundo maravilhoso.

Mas quando o “mundo virtual” perdeu o seu encanto as mesmas pessoas que viviam duas vidas, uma real e outra virtual retornaram a ter apenas uma consubstanciada em duas, a vida real do dia a dia e a virtual instalada nos modernos smartfones.

Dai para surgir as “fakes News” foi um pulinho. Hoje é muito difícil saber o que é verdade ou mentira, o que é real ou imaginário, o que é do bem ou o que é do mal. Na disputa eleitoral todos os candidatos indistintamente montaram suas indústrias de mentiras renomeadas de “fake News”. Só que estas mentiras perpetradas nas redes sociais dificilmente engendram na vida real, nas ruas, na vida verdadeira das pessoas.

Na era das “fakes News” quem vai vencer é a vontade popular vinda das ruas oculta nos corações dos eleitores. Pelo menos é isso que estamos assistindo nestas eleições. Pesquisas mentem e se desmentem.

Pesquisas tentam induzir a vontade popular. E induzem. A internet contamina a vida virtual das pessoal, mas muitos se esquecem que a vida real, longe das frivolidades é dura, fatigante e que necessidade de verdades verdadeiras, não de meias verdades ou verdades inventadas.

Dentro deste contexto é importante ressaltar que as indústrias de “Fakes News” em plena operação nas eleições de Mato Grosso do Sul, vão dar com os burros n’água, pois o povo que vive na opressão já se libertou e sabe quem mente e quem fala a verdade. O resultado já está sendo sentido nas ruas, nas igrejas, nas conversas de botequim, nas escolas, nos pontos de ônibus. E não serão as “Fake News” que vão desbancar a desejo popular. É apenas uma núvem passageira, assim como passageira é a revoada de Tucanos eclodida sob a Serra de Maracaju e que será implodida em menos de dez dias.