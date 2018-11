Novo governo "Não daria conta do recado", diz Bolsonaro ao substituir Onyx em articulação política "Onyx mesmo sabe disso. Ele vai ter uma tremenda dificuldade. Está muito sobrecarregada a pasta dele", afirmou o então presidente

Em entrevista ao portal Poder 360, o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) explicou a razão pela qual atribuiu ao general Santos Cruz, da Secretaria de Governo, a função de promover a articulação política do governo, tarefa até então de exclusividade da Casa Civil, a ser ocupada por Onyx Lorenzoni (DEM). Segundo ele, o futuro ministro sozinho não daria conta do recado.

"Onyx mesmo sabe disso. Ele vai ter uma tremenda dificuldade. Está muito sobrecarregada a pasta dele. Quando você fala de 600 parlamentares, não tem como 1 cara sozinho dar conta disso. Pelo menos nas 3ªs, 4ªs e 5ªs, vai ter pelo menos uns 20 [congressistas] para falar com ele lá. E não é só falar. É falar e dar uma resposta. Ele [Onyx] não daria conta do recado. Ele queria matar no peito. Mas não vai matar no peito. É sem condições", afirmou.

A ação de Bolsonaro foi vista por parte do Congresso como um fator de desprestígio de Onyx. O democrata, vale lembrar, possui desafetos na Câmara e também dentro do novo governo. Entre eles, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes.