'Não tenho pecado. Se morrer, vou para o céu', diz Bolsonaro Deputado federal lamentou ter começado tarde na política em entrevista a rádio carioca

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) lamentou ter começado tarde da política e disse "não ter pecado" em entrevista ao programa 'The Bate-boca,da rádio Mix Rio, na noite da última quarta-feira (1º)."Maior pecado?", questionou o jornalista Bruno Chateaubriand. "Ter começado tarde na política", respondeu o parlamentar. "Não, pecado, pecado!", provocou o jornalista Leo Dias. "Eu não tenho pecado. Se eu morrer agora, eu vou para o céu", rebateu o deputado.

Bolsonaro também respondeu a perguntas polêmicas. "Se o senhor tivesse um filho gay?", cutucou Bruno. "O tempo vai te amoldando as coisas. Eu acho que se ele for gay por livre e espontânea vontade, sem influência da escola, ele vai ser feliz", respondeu.Se uma criança vai a um parque como o da Disney, ele vai ver o Mickey e a Minnie se beijando. Se tiver dois Mickeys se beijando, não pode?", continuou Bruno. "Isso parece que está liberado agora. Eu iria para a Disney em janeiro com a minha esposa, levando minha filha de 7 anos. Não vou mais porque minha filha não está preparada para ver dois personagens masculinos se beijando. Que ela veja isso mais tarde", afirmou Bolsonaro.

O deputado prometeu processar o ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes durante a entrevista. ("Diz que eu lavei dinheiro da JBS; em 2014, 1.428 receberam dinheiro do partido vindo da JBS/Friboi. Eu fui o único que devolveu. Então, processo em cima dele. Não vou aceitar acusação de corrupto", disse.