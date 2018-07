Eleições 2018 Nelsinho é o preferido em Campo Grande para o Senado Pesquisa mostra o ex-prefeito com larga vantagem na preferência

Dos nove pré-candidatos a senador, a pesquisa do Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul Ltda. (Ipems) mostra o ex-prefeito de Campo Grande Nelsinho Trad (PTB) liderando por larga vantagem a preferência do eleitor da Capital como pré-candidato ao Senado Federal. Se as eleições fossem hoje, ele teria 41,78% das intenções de voto no maior colégio do Estado, onde concentra 591.374 eleitores.

Com essa votação, em tese, o ex-prefeito estaria praticamente assegurado uma das duas vagas de senador. Isto porque dependerá muito do seu desempenho no interior do Estado para ampliar o número de voto.

O deputado federal e ex-governador José Orcírio dos Santos, o Zeca do PT, seria hoje o segundo preferido em Campo Grande com 24,40% das intenções de voto. Ele estaria a 17,38 pontos porcentuais atrás de Nelsinho.

Mas essa posição de Zeca do PT estaria sendo ameaçada pelo senador Waldemir Moka (MDB), seu primo. Com 13,15% das intenções de voto, Moka não está distante do Zeca levando-se em consideração da margem de erro de 4,90 pontos porcentuais para mais ou para menos sobre o resultado total da amostragem. A diferença entre os dois é de 11,25 pontos.