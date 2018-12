Nelsinho Trad Nelsinho Trad é diplomado senador por Mato Grosso do Sul Durante solenidade quebra protocolo e faz homenagem à família

Durante a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos este ano, realizada nesta sexta-feira (14), Nelsinho Trad (PTB), eleito senador mais votado em Mato Grosso do Sul com 424.085 votos, quebrou o protocolo e fez uma emocionante homenagem aos três filhos, Nelson Trad Neto, Maria Cecilia e Maria Gabriela, à esposa Keilla e ao pai, o advogado e ex-deputado federal Nelson Trad. Nelsinho reproduziu em um banner entrevista de 28 de novembro de 2010 na qual seu pai dizia que seu sonho era ter sido senador da República.

“Meu pai afirmou em sua última entrevista, faltando 30 dias para terminar o mandato, que encerrava a vida política e só carregava um arrependimento, o de não ter sido senador da República. Mas eu nunca me esqueço também do que ele me disse quando meu primogênito nasceu, de que toda realização do seu filho o fará realizar-se duplamente. Pronto meu querido pai, entrego-te este teu desejo, te amo, te amarei para sempre, obrigado por tudo”, disse emocionado.

Nelsinho Trad também destacou que o apoio dos filhos durante o período eleitoral foi fundamental para que se sentisse forte e vitorioso. Ele também fez uma declaração de amor à sua esposa Keilla, recitando alguns versos da música Luz da minha vida: “Mulher adorada, dona do meu ser. (...) O que eu não posso é ficar nessa vida sem você, porque sem você, a vida é castigo, tudo é solidão. Você é a luz da minha vida”, afirmou.

O senador eleito agradeceu o apoio do governador Reinaldo Azambuja, de seus suplentes, o empresário José Chagas (DEM), de Naviraí, e a professora-doutora Terezinha Bazé de Lima (DEM), natural de Três Lagoas, de sua equipe de assessores e correligionários do partido.

“Tanto eu quanto o Chagas queremos dar todo o apoio e assessoria para desenvolver um bom trabalho naquilo que o nosso senador precisar. Nelsinho sempre nos envolveu, nos deu visibilidade e vamos fazer com que o Senado esteja presente no estado inteiro. O projeto do Nelsinho também me conquistou por tudo aquilo que ele realizou como prefeito de Campo Grande, o que ele fez pela educação me motivou a ser sua suplente”, contou a professora Bazé.

José Chagas também disse que está animado com o trabalho que está por vir e elogiou o senador eleito. “Descobri um grande homem, um grande político, sou muito agradecido pela oportunidade de ser suplente, e estou disposto a contribuir com o que estiver ao meu alcance neste projeto”, completou Chagas.

Nelsinho Trad cobrou em seu discurso agilidade nas reformas política e previdenciária, e também disse que pretende trabalhar pela redução de impostos e privilégios da classe política, inclusive frisando que abriu mão do auxílio-moradia. Ele pretende ser o senador da educação, que considera ser fundamental para o desenvolvimento do país, e também centrar seu trabalho em melhorias na área da saúde.

O senador eleito nasceu em 5 de setembro de 1961 em Campo Grande (MS), é filho do ex-deputado federal Nelson Trad (1930-2011) e da professora Therezinha Mandetta Trad. Nelsinho é médico, especialista em Urologia, Cirurgia Geral, Medicina do Trabalho e Saúde Pública. Em 1992, foi eleito vereador por Campo Grande, reeleito em 1996 e 2000, e cumpriu mandato até 2002, quando foi eleito deputado estadual. Em 2004 elegeu-se prefeito de Campo Grande, reelegendo-se no primeiro turno em 2008.

Solenidade de diplomação

A solenidade de diplomação dos candidatos eleitos em 2018 para assumir cargos no governo do Estado, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa, foi realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande e foi presidida pelo presidente em exercício do TRE-MS, desembargador João Maria Lós.

Segundo o desembargador, as eleições deste ano foram pautadas pelo amadurecimento da democracia, com efetiva participação dos eleitores, nas ruas e redes sociais, e completou seu discurso desejando sucesso aos candidatos diplomados, “sentimento é de dever cumprido”, disse.

A diplomação é uma etapa indispensável para que os candidatos eleitos possam tomar posse nos cargos a que concorreram nas urnas, pois confirma que o candidato, eleito efetivamente pelo povo, cumpriu todas as formalidades previstas na legislação eleitoral, e está apto para exercer o mandato.

O governador Reinaldo Azambuja, que também foi diplomado, afirmou que tem muito trabalho pela frente e está com ânimo redobrado, salientou o trabalho realizado nos últimos quatro anos, e disse que pretende continuar governando com responsabilidade e austeridade, garantindo eficiência e qualidade dos serviços públicos.

Posse



Nelsinho Trad tomará posse no cargo de senador da República no dia 1º de fevereiro, em reunião a ser realizada no Plenário do Senado Federal, com início previsto às 15 horas.