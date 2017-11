Política Nelson Cintra deixa governo após acusações de assédio "Os motivos da saída do secretário ainda está ligada a denúncias de assédio"

Foto: Reprodução/Arquivo/Correio do Estado

O então coordenador regional da Secretaria de Estado de Governo de Gestão Estratégica, Nelson Cintra Ribeiro deve deixar o cargo. As informações preliminares dão conta de que Cintra pediu exoneração na última sexta-feira (10), no entanto, nada foi publicado. O pedido, que teria sido motivado por questões pessoais, após denúncias que ligavam seu nome, a divulgação oficial da exoneração deve sair na edição de amanhã do Diário Oficial.

Cintra foi alvo de investigação da polícia após ser denunciado por assédio sexual.

Ele foi nomeado como coordenador da Segov em março deste ano. Antes disso, ele atuou como diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul. Ele também já foi prefeito de Porto Murtinho.

O jornal entrou em contato com assessoria de Cintra, mas a ligações não foram completadas e nem obtivemos uma resposta até a publicação dessa nota.