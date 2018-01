Nesta segunda, Rose Modesto vai a posse do CEAD e da diretoria da Santa Casa

Foto: Chico Ribeiro

A governadora em exercício de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto, e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, empossam nesta segunda-feira (15.1), às 10h, em Campo Grande, a nova diretoria e conselheiros do Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas (CEAD/MS) – gestão 2018/2019. O evento será realizado no auditório da governadoria, no Parque dos Poderes.

Durante o período de dois anos ficam à frente do órgão quatro membros, como presidente a psicóloga e mestre em saúde coletiva, Denise Fátima Barbosa Souza e Silva, como vice-presidente o médico psiquiatra, Marcos Estevão dos Santos Moura, ocupa as funções de secretário o coronel Ary Carlos Barbosa e de tesoureiro o delegado de Polícia Civil, Rodrigo Guiraldelli Yassaka, além de 24 conselheiros.

O CEAD, que em 2017 completou 35 anos, é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com sede na Capital, e foi criado pelo Decreto nº 1.699 de 13 de julho de 1.982. Desde o mês de setembro do ano passado ficou instituído que o Conselho Estadual Antidrogas passaria a ser chamado como Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas, responsável por normatizar e fiscalizar o Sistema Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas do Estado.

Rose Modesto também estará na posse da diretoria da Santa Casa de Campo Grande. O atual presidente, Esacheu Nascimento, será reconduzido ao cargo para o biênio 2018/2019. A solenidade acontece às 19h, no auditório do hospital.