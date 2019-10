POLÍTICA Nilva assume MDB Mulher e renova confiança na superação de desafios Convenção manteve Duarte à frente da Executiva e prestou homenagens a Beth Puccinelli

Com a presença do ex-governador André Puccinelli e emocionantes saudações de carinho e reconhecimento a protagonismo de sua mulher, Beth Pucinelli, o Diretório do MDB de Campo Grande realizou no sábado (28), sua convenção para, em chapas únicas, conservar Ulisses Duarte na presidência da Executiva Municipal e eleger Nilva Santos para presidir o departamento feminino do partido.

Os dirigentes assinalaram que o partido está pronto e motivado para enfrentar e responder às suas grandes prioridades, principalmente fortalecê-lo e recuperar espaços políticos e eleitorais que perdeu, além de criar as condições para o lançamento de um grande e qualificado número de candidaturas em 2020. O interesse de concorrer com a própria chapa na sucessão campograndense foi frisado e reafirmado pelas lideranças que se manifestaram no evento, entre as quais o próprio Puccinelli – que negou intenção de ser candidato -, o ex-senador Waldemir Moka, ex e atuais deputados estaduais e membros dirigentes.

A eleição do MDB Mulher acrescentou um tempero especial. Muito querida e respeitada pela militância, Nilva Santos foi aclamada para conduzir o segmento e fazer dele uma das peças fundamentais na engrenagem da revitalização partidária, como bem destacaram Puccinelli e a sua esposa, Beth, a ex-deputada Antonieta Amorim, a ex-secretária de Assistência Social e do Trabalho, Tânia Garib e a ex-vereadora Carla Stephanini. Elas, de acordo com Ulisses Rocha, constituem diferenciais qualitativos na conjuntura política de Mato Grosso do Sul.

FORÇA ORGANIZADA

“Sei que nada construirei sozinha. Somos uma força colegiada e organizada, com direção e militância, e quando prestamos homenagens a pessoas como a Beth, é um reconhecimento a quem sempre nos inspirou e nos deu exemplos sobre a importância do pensar coletivo, do pensar no bem-comum”, acentua Nilva Santos. Para os filiados, com as chapas únicas e as homenagens o MDB deu uma demonstração maiúscula de sua grandeza política e programática.

Nilva Santos salientou que os 15 mil filiados de Campo Grande compõem um grande e valoroso exército, fiel à historia do MDB e de seu vínculo com as aspirações fundamentais da sociedade, sobretudo a democracia, a liberdade, os direitos essenciais da pessoa, o desenvolvimento humano e a sustentabilidade. “Estamos fazendo aquilo que sempre fizemos, que é acreditar na democracia e fortalecer a sua pluralidade”, diz a nova presidenta.

Ela confirma objetivos eleitorais pré-definidos pelo MDB em Campo Grande, como os de ter a própria chapa na sucessão loca e lançar 58 nomes para a Câmara de Vereadores. Sobre as opções, Nilva Santos enfatiza que o partido conta com uma das maiores e mais qualificadas alternativas da cidade, sugerindo que vários desses nomes já estão sendo citados na imprensa e nos comentários da população. Mas ressalva: “Esta e outras questões são decididas pelo conjunto partidário, todos opinam, o debate é uma das marcas da formação democrática do MDB”.

HISTÓRICO

Paranaense de Astorga e vivendo em Campo Grande desde 1982, Nilva Santos tem 59 anos, é professora de Português, especialista em Gestão Publica e uma das mais atuantes ativistas políticas da cidade. Participou de lutas vitoriosas nas políticas publicas de inclusão social e direitos humanos, como a implantação e instalação da Creche Risoleta Neves, do Previsul. Também integrou as equipes que coordenaram e criaram o primeiro manual de Creche do Estado e um dos primeiros do País, o Fórum em Defesa da Criança e do Adolescente e a criação do seu respectivo Conselho Municipal de Direitos.

Foi ainda secretária municipal de Políticas e Ações Sociais e Cidadania, diretora técnica. De estilo sóbrio, reservado e não muito afeita aos holofotes, Nilva Santos goza da mais sólida confiança dos dirigentes e filiados do MDB, partido ao qual se dedica a todo tempo. Para ela, o MDB vive aprendendo com as vitórias e revezes, mas não anda de cabeça baixa. “Todos os brasileiros e o mundo sabem quais as razões e a essência do nome Movimento Democrático Brasileiro. Esta marca, que tanto nos engrandece e nos capacita, isso ninguém tira, está arraigada no seio da nossa sociedade, é da gênese da nossa constituição”, pontua.

“Entendo que todas as forças políticas e sociais precisam potencializar ao máximo seu comprometimento com as causas humanistas, democráticas e da melhoria da qualidade de vida das pessoas por meio do progresso sustentável. É neste contexto que estão algumas das maiores lutas da sociedade e, particularmente, do MDB Mulher, que são afirmação dos direitos plenos de gênero e a prevenção e o combate a toda forma de discriminação”, finaliza Nilva Santos.