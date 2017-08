Aquidauana No aniversário de Aquidauana Reinaldo Azambuja entrega obras e autoriza pavimentação da MS-450

Trecho da Estrada Parque que receberá pavimentação asfáltica. Foto: Chico Ribeiro

O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda nesta terça-feira (15.8), em Aquidauana, município pantaneiro que comemora hoje 125 anos de fundação, e anunciará novos investimentos que totalizam R$ 20,6 milhões.

Além de participar do desfile cívico, escolar e militar como parte das festividades do aniversário do município, o governador assina ordens de serviços para obras estruturantes e faz entregas, dentre as quais pavimentação asfáltica urbana e reforma e ampliação de escola.

Durante o desfile Reinaldo Azambuja assina cooperação com a prefeitura para a reforma do ginásio poliesportivo e autoriza obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais e abertura de licitação para recapeamento de vias urbanas.

Também fará a entrega de patrulha mecanizada e unidades habitacionais destinadas a agricultores tradicionais e visitará obras em andamento.

O governador concluirá sua agenda na localidade de Piraputanga onde assinará a ordem serviço para a obra de pavimentação asfáltica de 18,5 km da MS-450, trecho da Estrada Parque entre aquele distrito e Camisão. Veja detalhes na agenda.