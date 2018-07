Eleições 2018 No dia 21 deste mês MDB realiza convenção para oficilaizar seus candidatos "“Já no dia 21 realizaremos nossa convenção e assim que forem registradas as candidaturas partiremos para campanha franca”, diz Puccinelli

O ex-governador André Puccinelli (MDB) Foto: Divulgação/Assessoria

O ex-governador e pré-candidato do MDB ao governo de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli, anunciou para o próximo dia 21 a convenção do partido, quando serão oficializados os candidatos a deputados estaduais, federais, senador e partidos aliados.

O anuncio foi feito nesta terça-feira (3) durante entrevista à FM Moreninhas (106,3). “Já no dia 21 realizaremos nossa convenção e assim que forem registradas as candidaturas partiremos para campanha franca”, declarou o ex-governador.

No entanto, release distribuído à imprensa pela assessoria do partido cita apenas candidaturas de deputados estaduais e federais e senador, não dando enfoque a possível homologação do candidato ao governo.

André deve enfrentar na campanha eleitoral deste ano o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o juiz aposentado Odilon de Oliveira (PDT).

De acordo com André, a expectativa é de que o processo seja pautado na apresentação de propostas. “O que vamos fazer é apresentar o que fizemos, reunir as sugestões que a população nos dá por meio do Programa MS Maior e Melhor, reunir isso a uma espinha dorsal que já temos e mostrar como pretendemos sacudir nosso Estado para que ele volte a se desenvolver”, adiantou o pré-candidato.

Lançado em maio deste ano, o Programa MS Maior e Melhor tem percorrido todos os municípios de Mato Grosso do Sul com um sistema de consultas à população para elaboração do plano de governo.

Vereadores, prefeitos, organizações e representantes da sociedade civil como um todo participam com sugestões em encontros temáticos para expor suas ideias.

“Vamos fazer uma campanha mostrando o que vamos fazer e como vamos fazer. A população não aceita mais promessas vazias”, explicou, acrescentando que não serão encerradas as consultas à população. “O Programa MS Maior e Melhor continua sendo a nossa principal ferramenta para definir cada uma das nossas prioridades”, finalizou.

