Corumbá No Generoso, Prefeitura retoma serviços de reperfilamento asfáltico

A Prefeitura de Corumbá retomou nesta segunda-feira, 23 de janeiro, os serviços de reperfilamento asfáltico das vias urbanas. Os trabalhos começaram na rua Perimetral, no bairro Generoso, e serão executados em diversos pontos da cidade. Nesta primeira fase, a ação será dividida em três etapas e receberá aporte de R$ 230 mil, recursos próprios do Município.

“O reperfilamento é um procedimento de melhorar a vida útil do pavimento para evitar os buracos e, consequentemente, depois as ações para tapar esses buracos. É um procedimento que visa melhorar a vida desses pavimentos que já são bem antigos”, detalhou o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Ricardo Campos Ametlla.

A ação teve início na rua Perimetral, bairro Generoso. “Iniciamos por aqui por ser uma área mais extensa, um corredor de ônibus e ser uma região com bastante densidade habitacional. Mas esse trabalho vamos prosseguir o ano todo e todos os pavimentos que estiverem dando sinais de degradação, vamos estar interferindo nisso”, completou Ametlla.

No Generoso, o reperfilamento será executado em sete quadras. Os trabalhos começaram hoje e devem ser concluídos até o início de fevereiro. A segunda etapa vai acontecer na rua Cuiabá, nas proximidades do 17º Batalhão de Fronteira, com os serviços sendo realizados em cinco quadras durante o mês de fevereiro. No Nossa Senhora de Fátima, o recapeamento vai acontecer nas ruas D. Pedro II e Luiz Feitosa Rodrigues, com conclusão prevista para o mês de março.

O prefeito Ruiter Cunha de Oliveira acompanhou o início das obras na manhã dessa segunda-feira. “Fico feliz em responder positivamente a um desejo dos moradores de diversos bairros da cidade que reivindicam há muito tempo este tipo de serviço da Prefeitura. Desde o começo do ano, disse para o secretário Ricardo que precisávamos atuar rapidamente na solução desses problemas que dificultam o trânsito e a vida das pessoas. Hoje estou aqui para dizer que cumprimos mais uma promessa”, finalizou.

O vice-prefeito e diretor-presidente da Fundação de Esportes de Corumbá, Marcelo Iunes, o secretário municipal de Governo, Cássio Augusto da Costa Marques, o secretário de Saúde, Rogério Leite, o diretor-presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transporte, Paulo Guilherme de Arruda, e o diretor-presidente da Agência Municipal de Segurança Pública, Jorge José Pinto de Castro, também participaram do evento.