Eleições 2018 No Senado Marcelo Miglioli vai fortalecer os municípios

Uma das principais metas de Marcelo Miglioli, candidato ao Senado, é trabalhar para fortalecer os municípios de Mato Grosso do Sul e do país, com uma melhor repartição dos recursos públicos. Ele considera injusta a divisão que deixa apenas 18% do “bolo arrecadado” aos municípios e 58% em Brasília, com o Governo Federal. “Os Estados também recebem pouco, apenas 24%”, afirma o candidato.

Miglioli explica que como as pessoas vivem nos municípios, estes precisam de mais recursos para dotar as cidades de toda infraestrutura necessária para abrigar as famílias e proporcionar maior qualidade de vida para as pessoas.

“Deputados federais e senadores que estão sendo eleitos agora têm por obrigação lutar para mudar esses percentuais de divisão do bolo da arrecadação no país. Não tem como os municípios receberem apenas 18% dos recursos para aplicar em infraestrutura, saúde, educação e outras áreas”, afirma o candidato do governador Reinaldo Azambuja ao Senado, Marcelo Miglioli.

Durante 3,6 anos à frente da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Estado, no Governo de Azambuja, Miglioli conta que percorreu os 79 municípios de Mato Grosso do Sul executando obras. Com isso ele acabou conhecendo a dura realidade das prefeituras, que só tiveram obras nesses quase quatro anos, por conta da boa administração de Reinaldo Azambuja, que investiu em todas as cidades, em todas as áreas.

“Na administração de Reinaldo Azambuja, governamos para o povo, pelo bem do povo, das famílias sul-mato-grossenses”, afirma Miglioli, lembrando que o Governo Reinaldo não fez distinção de nenhuma região do Estado, diferente de administrações anteriores que em represália a prefeituras administradas por partidos de oposição, não repassavam recursos para as cidades.

Em Brasília, no Senado Federal, Marcelo vai lutar para conseguir fazer com que os municípios recebam uma fatia maior de recursos para investimento local para proporcionar mais qualidade de vida para as famílias. “Essa será nossa luta. Nossa bandeira. Não temos dúvida de que conseguiremos isso”, afirma o candidato, que destinará emendas parlamentares, com recursos para investimentos nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.