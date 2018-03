No Sul do Estado, Puccinelli reafirma a importÃ¢ncia de ouvir mais a populaÃ§Ã£o

Eleições 2018 No Sul do Estado, Puccinelli reafirma a importância de ouvir mais a população

Foto: Rachid Waqued

O pré-candidato a governador do MDB, André Puccinelli afirmou nesta sexta (02) em Amambai a importância de se ouvir mais a população. “A cada município que estou passando tenho recebido muitas ideias e sugestões. Aqui em Amambai não foi diferente. Cada morador expressou sua vontade de mudança em alguns setores e isso tem feito com que tenhamos um direcionamento futuro, pensado e com isso concretizado” afirmou Puccinelli. De acordo com o pré-candidato, a comitiva MS Maior e Melhor tem ajudado a traçar cada vez mais o seu plano de governo.

O encontro reuniu prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças da comunidade das cidades da região Sul do Estado. Ao lado de André estavam ainda o ministro Carlos Marun, o senador Waldemir Moka e os deputados estaduais Antonieta Amorim, Márcio Fernandes e Renato Câmara, todos do MDB, além de dirigentes estaduais do partido.

“Iremos percorrer o Estado e reunir o máximo de informações e sugestões referentes ao município visitado. Quero ouvir a população, quero saber como querem e qual caminho para planejarmos juntos um MS do futuro e de muito orgulho” finalizou o pré-candidato.

A comitiva já percorreu 8 municípios e semana que vem segue para a região do Pantanal onde irá se reunir em Corumbá (09) e Aquidauana (10).