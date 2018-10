Haddad Haddad diz que ataques por divergência de opinião ameaçam a democracia

O candidato à Presidência da República do PT, Fernando Haddad, disse hoje (9/10), ver uma ameaça à democracia em ataques virtuais e físicos resultados de divergência de opinião política. Ele deu como exemplo a perseguição, pelas redes sociais, à jornalista Miriam Leitão, colunista do jornal O Globo e da Globo News.

“Eu queria me solidarizar aos ataques à liberdade de expressão que a jornalista Miriam Leitão está sofrendo na internet, na minha opinião, muito graves. Ela manifestou uma opinião e está sendo muito atacada pela honra nas redes sociais”, ressaltou ao chegar para uma reunião do partido com governadores.

Haddad lembrou ainda o caso do mestre de capoeira e compositor Moa do Katendê, assassinado com 12 facadas nas costas no último domingo (7/10), em Salvador. O autor do crime admitiu que atacou o mestre motivado por uma discussão política.

“Espero que nenhum de vocês tenha que passar por isso, mas nós que estamos na vida pública sentimos que a democracia esteja ameaçada com esse tipo de atitude, na minha opinião, covarde, de determinados setores da sociedade que não convivem com regras democráticas”, disse o candidato.

Haddad disse ter procurado ontem (8/10), a campanha do candidato à Presidência da República do PSL, Jair Bolsonaro, para buscar um entendimento em relação à animosidade e a difusão de informações falsas.

“Ontem mesmo tentei uma aproximação com a candidatura do meu adversário para estabelecer um protocolo ético para as redes sociais”, ressaltou. Para Haddad, apesar de adversários, poderia haver uma cooperação nesse sentido.

Economia

Fernando Haddad disse que o foco de um eventual governo na área econômica será a recuperação do mercado interno de consumo.

“A economia vai ser recuperada garantindo o poder de compra dos trabalhadores, não cortando direitos. O corte de direitos vai nos levar a mais recessão”, ressaltou. Segundo ele, é possível melhorar a renda dos trabalhadores fazendo mudanças na estrutura tributária.