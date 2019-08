DESENVOLVIMENTO Nova Alvorada do Sul dá exemplo e torna-se referência nacional Na gestão de Arlei Barbosa, cidade é confirmada pelo IBGE entre as 100 primeiras do País

Foto: Reprodução/Prefeitura de Nova Alvorada do Sul

Com 21,8 mil habitantes e um crescimento populacional de 2,73% em um ano, Nova Alvorada do Sul alcançou lugar de destaque no cenário brasileiro de desenvolvimento. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o município está entre os 100 que mais cresceram no País e é o terceiro de Mato Grosso do Sul que pontua entre os líderes no ranking de crescimento.

O levantamento do IBGE vem confirmar o acerto da estratégia de gestão e planejamento do prefeito Arlei Barbosa (MDB). Ele está agora em seu terceiro mandato. Mas desde o primeiro (2015-2008) já apostava na capacidade de evolução urbana, econômica e social da cidade. Por isso, deu inicio naquele ano a uma corajosa reengenharia administrativa e conceitual, de olho nas potencialidades locais e nas vocações do povo para diversificar a economia, criando novas oportunidades.

Esse processo não sofreu solução de continuidade em seus mandatos Ao contrário: vem avançando, com amplitude e consistência, conforme atestam os indicadores econômicos e sociais. Segundo Arlei Barbosa, o crescimento registrado nos dados do IBGE se deve a fatores como a política pública de fomento ao empreendedorismo e às intervenções da Prefeitura em projetos que ampliam o acesso da população aos diferentes mecanismos de conhecimento e qualificação.

MODERNIZAÇÃO

Arlei nos bairros da cidade.

São fortes e abrangentes também os investimentos em modernização urbana e no apoio aos segmentos produtivos do campo e da cidade, com ênfase na agricultura familiar e atividades do centro físico da cidade nas áreas de comércio e serviços. Com tudo isso, os investimentos privados sentiram a segurança que precisavam e passaram a ingressar no cenário da economia nova-alvoradense.

Assim, vem ganhando espaço a indústria, a agroindústria, o comércio e a rede de serviços. O complexo industrial do Grupo Dallas e o centro de distribuição da Móveis Gazin são dois exemplos marcantes dessa realidade. Outro detalhe que chama a atenção é a expansão imobiliária e o aquecimento da construção civil. Segundo Arlei Barbosa, quando ele assumiu este mandato, em 2017, muitas residências tinha placas de “vende-se” e “aluga-se”. Hoje, as placas de venda são raras, a área urbana e os equipamentos sociais se expandem e com isso os imóveis são mais valorizados.

O sucesso na estratégia de gestão de Arlei Barbosa tem diretrizes sólidas, com destaque para o planejamento, o controle financeiro, a participação popular, a transparência e os cuidados prioritários na execução das políticas publicas mais importantes, sobretudo na educação, na saúde, na assistência e na valorização do serviço publico e dos servidores. Cuidar da cidade é outro desafio de ponta não só na manutenção, mas nos investimentos em pavimentação e humanização do trânsito, ampliando e modernizando a malha viária, a infraestrutura e dos equipamentos públicos educativos, de lazer e entretenimento.

O prefeito em seu gabinete. Foto: Tero Queiroz.

Para Arlei, é fundamental que o morador sinta-se contemplado naquilo que quer para si e sua família e também para o lugar em que mora. Igual satisfação deve ser propiciada a quem desembarca na cidade para procurar oportunidades, instalar um negócio, visitar um parente ou simplesmente passear. Antes de se tornar município e conquistar a sua autonomia, em 1993, Nova Alvorada do Sul era apenas um ponto de passagem às margens da BR-163, a 120 km de Campo Grande e no corredor rodoviário que demanda ao sudeste do Brasil. A surpreendente transformação pela qual vem passando é um marco histórico e de elevada significação no contexto desenvolvimentista do interior brasileiro.

HARMONIA

Prefeito conversa com morador.

Arlei Barbosa comemora os números do IBGE e diz que o crescimento vai continuar. Por isso, trabalha para que o progresso seja capaz de harmonizar o desenvolvimento da economia com inclusão social e sustentabilidade. Estende seu olhar para as expectativas legítimas da comunidade e renova a atenção para os segmentos mais vulneráveis.

Na quarta-feira, 28, ele e o secretário de Finanças, Márcio França, reuniram-se na Câmara Municipal com os vereadores para apresentar os detalhes finais do Programa Avançar Cidades. “Será um avanço extraordinário, que proporcionará ganhos urbanos de grande alcance em infraestrutura e mobilidade, com investimentos de R$ 15 milhões em sistemas de drenagem e pavimentação”, informa.

Outro foco é a juventude. Esta semana marcou um encontro entre o prefeito e membros da Associação dos Estudantes Universitários de Nova Alvorada do Sul (Aeunas), que apresentaram várias reivindicações, entre as quais um espaço para suas atividades. A população jovem também cresce significativamente e tem demandas que, segundo Arlei, precisam ser atendidas.