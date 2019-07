HONRA Nova Alvorada do Sul: prefeito vai à Câmara “para derrubar denúncia” Arlei Barbosa leva documentos que comprovam regularidade em pagamento da Prefeitura

Com toda documentação necessária para provar a lisura de seu procedimento, o prefeito Arlei Barbosa (MDB), de Nova Alvorada do Sul, considera providencial a oportunidade que a convocação dos vereadores lhe deu para responder denúncias feitas pela oposição sobre um pagamento da Prefeitura.

A pedido de seis vereadores – que não instituíram uma Comissão Parlamentar de Inquérito porque eram precisos oito votos-, a Câmara Municipal abriu uma investigação para apurar se houve irregularidade na emissão de um cheque de R$ 6.18,00 pago pela Prefeitura em 2018 em nome de um comerciante local que diz não ter prestado nenhum serviço ao Executivo. O comerciante, dono de uma firma de serviços de manutenção, contou que descontou o cheque no banco e entregou o dinheiro a um amigo à época trabalhava na Prefeitura.

A presença do prefeito na Câmara está prevista para a próxima semana. “Nada tenho a temer, nada tenho a esconder, sobretudo diante de denúncias políticas e de ocasião, com fins nitidamente eleitorais. Esta denúncia não se sustenta nos fatos e eu faço questão de ir à Câmara para derrubá-la com todos os documentos que for preciso: o empenho, a nota fiscal, foram adotados todos os procedimentos legais”, assegura Barbosa.