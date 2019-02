BOMBA Nova denúncia no laranjal do PSL: Ministro do Turismo sabia de tudo Candidata entrega suposto esquema criminoso envolvendo PSL

Parte do dinheiro público foi direcionado a quatro candidatas do PSL Foto: BRAZIL 247

A candidata a deputada estadual pelo PSL de Minas Gerais, Cleuzenir Barbosa, de 47 anos, afirmou ter havido um esquema de lavagem de dinheiro público pela sigla no estado.

Segundo Cleuzenir, o agora ministro do governo de Jair Bolsonaro Marcelo Álvaro Antônio sabia da operação: "Era o seguinte: nós mulheres iríamos lavar o dinheiro para eles. Esse era o esquema. O dinheiro viria para mim e retornaria para eles", afirmou a deputada em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

A reportagem informa que "Cleuzenir também fez as acusações na polícia e no Ministério Público, que investigam o caso. Ela afirma ter sofrido pressão de dois assessores de Álvaro Antônio —Roberto Soares e Haissander de Paula — para devolver R$ 50 mil dos R$ 60 mil que recebeu do fundo eleitoral do PSL.

Ela diz ter relatado o caso a pelo menos quatro assessores de Álvaro Antônio, na época deputado federal e candidato à reeleição, e ter tentado falar diretamente com ele, mas que nada foi feito. O ministro foi o deputado mais votado no estado."

Segundo a matéria, "Álvaro Antônio era o comandante da sigla em Minas, responsável pela montagem das chapas. Parte do dinheiro público foi direcionado a quatro candidatas do PSL mineiro apenas para preencher a cota feminina de 30% das candidaturas e de verba eleitoral. O dinheiro enviado a elas foi parar na conta de empresas de assessores, parentes ou sócios de ex-assessores do atual ministro do Turismo. Cleuzenir, que diz não ter aceitado integrar o esquema, não foi eleita (teve 2.097 votos) e hoje vive em Portugal. Disse ter deixado o Brasil exclusivamente por medo de retaliações por parte dos aliados do hoje ministro."