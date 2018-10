Eleições 2018 Nova pequisa aponta que Reinaldo pode se reeleger no primeiro turno "Indicativos do Ipems, mostram que se as eleições fossem hoje, Azambuja sairia vitorioso"

Faltando cinco dias para as eleições, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) pode vencer o pleito já no primeiro turno, conforme atesta o Ipems (Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul).

De acordo com o jornal Correio do Estado, a virtual vitória do governador no dia 7 deste mês é indicada tanto nos votos nominais quanto nos votos válidos (em que são excluídos os brancos, nulos, indecisos ou nenhum dos candidatos), em pesquisa realizada no período de 22 a 27 de setembro, com 1.500 eleitores espalhados em 40 municípios do Estado.

De acordo com os indicativos do Ipems, se as eleições fossem hoje, Azambuja sairia vitorioso, com 45,82% das intenções de votos nominais.

Ele estaria hoje à frente na soma total das intenções de voto de todos os adversários. Nesse quesito da pesquisa estimulada (nominais), em que se incluem indecisos, brancos, nulos e ou nenhum dos candidatos, os rivais do governador teriam juntos 43,87%.

Foto: IPEMS

A vantagem de Azambuja de 1,95 ponto está dentro da margem de erro de 2,53 pontos porcentuais, para mais ou para menos, sobre o total do resultado do levantamento. O nível de acerto é de 95%. Mas se o governador mantiver a tendência de crescimento, as eleições poderiam acabar no domingo, sem a realização de segundo turno.

Em uma semana, comparando com a pesquisa anterior do Ipems, Azambuja ampliou a sua vantagem numérica de 13,59 para 15,58 pontos porcentuais.

A pesquisa do Ipems foi registrada no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) sob o número MS 03337/2018, como dispõe a Resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nº 23.549/2017/Eleições 2018.

Fonte: Página Brazil.