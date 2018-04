Posse coletiva Nove novos ministros serão empossados nesta terça-feira por Temer

Foto: © Pixabay / skeeze

A assessoria da Presidência da República confirmou a posse de nove ministros amanhã (10), às 15h. A reforma ministerial foi conduzida pelo presidente Michel Temer em virtude da necessidade da saída dos ministros que pretendem disputar as eleições deste ano, na chamada desincompatibilização. A posse coletiva ocorrerá no Palácio do Planalto.