REJEIÇÃO Obediência a Trump faz apoio de ricos a Bolsonaro despencar de 52% para 37% Governo brasileiro perde apoio ao mexer na Ancine e em órgãos de combate à corrupção

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) Foto: Ricardo Moraes/Reuters

Pesquisa revela reprovação do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, sobe para 33% de brasileiros insatisfeitos com as decisões e ações do governo bolsonarista. A aprovação de Bolsonaro é de apenas 29%. Quem achava seu governo regular também teve queda, agora apenas 30% consideram a gestão aceitável. O levantamento foi realizado pelo Datafolha de 29 a 30 de agosto e entrevistou 2878 pessoas de 175 municípios.

O que colaborou para a redução do apoio ao presidente, até mesmo entre a população mais rica, foi sua radicalização no discurso contra as minorias, seus ataques a pautas do cinema brasileiro, bem como sua briga com Sergio Moro e quando decidiu intervir na escolha de membros para combate à corrupção, além de detonar uma crise mundial em torno de suas fracassadas falas ao meio ambiente e queimadas na Amazônia.

Entre os brasileiros mais ricos, aqueles que ganham mais de dez salários, Bolsonaro oscilou de 52% para 37%. Na sua fortaleza de votos, nos estados do Sul, o ‘ruim’ ou ‘péssimo’ saltou de 25% para 31%.

44% dos brasileiros afirmaram não confiar na palavra do presidente. 19% disseram confiar sempre. Bolsonaro continua sendo o mais impopular presidente eleito desde a democratização.

Conforme análise, um em cada quatro dos que votaram no capitão reformado não repetiria a opção caso o pleito fosse hoje, garantindo a Fernando Haddad uma liderança apertada, mas fora dos limites da margem de erro. Os mais arrependidos são os que têm entre 45 a 59 anos, faixa especialmente atingida pela reforma da Previdência.

Bolsonaro deve se submeter, no próximo domingo (08), à quarta cirurgia no abdome após a facada que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. Segundo o Planalto, a cirurgia visa corrigir hérnia que surgiu no local das operações. No Twitter Bolsonaro disse que pode ficar afastado dez dias de suas funções.

Não é o que está nos planos. Em churrasco para o qual convidou de surpresa um grupo de jornalistas, no sábado, o presidente comentou que só deve apresentar o nome de seu filho como embaixador, ao Senado, após a Assembleia Geral da ONU. “Não quero ir para os EUA com uma derrota”, ele afirmou. “Isso pode acontecer.”

Nos país vizinho, o ‘tio Sam’, recebeu fora da agenda, o Deputado Eduardo Bolsonaro e o chanceler Ernesto Araújo, encontro que comprava acesso do ‘03’ à Casa Branca.

É muito raro um presidente americano se reunir com um ministro das relações exteriores brasileiro. Existe também o plano, por parte do Brasil, de iniciar uma negociação comercial entre os EUA e o Mercosul.

Além desses detalhes, há também negociação sendo costurada, essas, relacionadas a inserção de TVs pagas americanas nos lares de brasileiros, a felicidade de Trump é que Bolsonaro é obediente e já começou a viabilizar os caminhos por meio de mudanças na Agência Nacional do Cinema (Ancine). Desse modo, Leis que desmantelam as políticas de cotas das TVs Públicas poderão ser sepultadas e de vez o Estados Unidos terão influência que almejam, sincronizados aos poder dominarão os mais variados setores do mercado e reforçarão suas atividades cinematográficas no Brasil, com intuito nada passageiro de gerar lucro e caixa por caminhos já vistos na história. (Com informações da Folha de S. Paulo).