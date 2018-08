Eleições 2018 Odilon adia registro de candidatura a espera de aliados do MDB Simone Tebet desistiou de concorrer ao Governo

Foto: VALDENIR REZENDE

O juiz federal aposentado Odilon de Oliveira (PDT) adiou o registro de sua candidatura para disputar o cargo de governador de Mato Grosso do Sul. O ato oficial estava marcado para a tarde de hoje (13), mas o partido encaminhou uma nota informando que a mudança “se fez necessária em razão de negociações com outros partidos políticos que devem apoiar o candidato do PDT, com a decisão da desistência da candidatura da senadora Simome Tebet (MDB)”.

Na noite de ontem (12) Simone confirmou sua desistência de concorrer a administração do Estado. A candidatura da senadora foi anunciada no dia 29 de julho e durou apenas 14 dias, segundo ela informou, tinha aceitado o pedido do ex-governador e ex-pré-candidato ao Governo do Estado, André Puccinelli (MDB), que está preso desde o dia 20 de julho no Centro de Triagem de Campo Grande, por emoção do momento.

“Foi, principalmente, devido a essa emoção, e respondendo ao apelo que me foi formulado pelo próprio André Puccinelli, que aceitei, em nossa última Convenção, a apresentação do meu nome como candidata ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.Desde então, outras considerações, apontadas por meus familiares levam-me a rever essa decisão.

Assim, acatando ao apelo de meus familiares, renuncio, à minha candidatura ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul pelo MDB”, informou Simone por meio de nota. Na convenção do dia 4 de agosto o MDB anunciou seis partidos aliados e o procurador de Justiça, Sérgio Harfouche, como vice-candidato ao Executivo. Entre as siglas estavam PSC, PRTB, PR, PTC, DC e PHS.

Conforme o sistema do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), Odilon já fez o pedido de registro de candidatura, assim como o candidato a reeleição Reinaldo Azambuja (PSDB).