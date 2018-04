Eleições 2018 Odilon assume compromisso de apoiar criação do município de Nova Casa Verde

O pré-candidato do PDT ao governo do estado, Juiz Odilon, apoia a criação do município de Nova Casa Verde – atualmente distrito de Nova Andradina. O compromisso foi assumido neste final de semana, durante entrevista concedida a Rádio Clube FM, da qual participaram também integrantes da comissão criada no local para colocar em prática a proposta.



“Pelo que fui informado, o distrito reúne os pré-requisitos previstos em Lei para pleitear a emancipação. Caso isso se confirme, a população pode contar com meu apoio para que criemos aqui um município que tenha condições de oferecer a seus moradores serviços compatíveis com suas necessidades”, afirmou o pré-candidato. Nova Casa Verde fica a 55 km do Centro de Nova Andradina e tem uma população de aproximadamente 12 mil habitantes, dos quais 3.874 votaram nas últimas eleições. De acordo com os membros da Comissão de Emancipação, a arrecadação mensal de ICMS proporcionada pelas empresas instaladas no local está em torno de R$ 2 milhões, o que seria suficiente para custear as despesas de instalação e manutenção do novo município. O distrito, formado por vários assentamentos rurais e um núcleo urbano que margeia a BR 267, sofre com a falta de infraestrutura, como asfalto e saneamento, além de ter apenas uma unidade de saúde.



Atualmente, está em análise na Câmara dos Deputados projeto de Lei Complementar prevendo que o processo de emancipação de um município no Brasil deve ser iniciado com requerimento à assembleia legislativa do respectivo estado. O documento deve ser subscrito por 20% dos eleitores da área. Entre os critérios exigidos no projeto está a necessidade de a população do novo município ser de pelo menos 6 mil habitantes, no caso das regiões Norte e Centro-Oeste. A proposta, já aprovada pelo Senado, deve ser votado em maio no Plenário da Câmara e depois seguirá para sanção do Presidente da República.



Vale do Ivinhema – A ida do Juiz Odilon ao distrito de Nova Casa Verde encerrou uma visita de três dias a municípios do Vale do Ivinhema. Na quinta-feira, o pré-candidato do PDT esteve em Novo Horizonte do Sul, Angélica e Ivinhema. Na sexta-feira, esteve com os prefeitos, vereadores e lideranças empresariais e comunitárias de Nova Andradina e Anaurilândia e no sábado em Batayporã, onde fez questão de conhecer a feira dos pequenos agricultores, que produzem hortaliças, legumes, queijos e vários outros itens, vendidos diretamente aos consumidores no Centro da cidade.



“Numa feira como essa eu me sinto à vontade, porque me lembro da minha infância e adolescência, quando trabalhei na roça em uma chácara de seis hectares no município de Jaciara (MT), onde minha família foi assentada em meados da década de 1950. Isso é tão forte em minha vida que até hoje faço questão de manter uma pequena horta em casa, onde produzo banana e verduras para o consumo diário da minha família”, revelou Odilon.