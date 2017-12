Odilon defende integração de forças para combater a violência

O pré-candidato do PDT ao governo do estado, ex-juiz federal Odilon de Oliveira, defende a integração de todos os órgãos que atuam na área de segurança, inclusive as Guardas Municipais, para melhorar a segurança pública no Brasil.“Quando se interpreta em conjunto o Art.144 com os Art. 1º, 5º e 6º da Constituição Federal chega-se à conclusão de que as Guardas Municipais podem e devem exercer o papel de polícia, trabalhando de forma integrada com as demais forças de segurança – as Polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal, em ações de prevenção e combate ao crime.

É preciso também buscar a participação efetiva da escola e da família, porque segurança começa dentro de casa. Só através dessa integração, desse esforço coletivo, será possível ao poder público cumprir seu papel de proteger os cidadãos. Segurança pública é de responsabilidade do estado, mas é dever de todos”, afirmou o ex-juiz, durante palestra no II Simpósio Estadual das Guardas Civis Municipais, realizado nesta quinta-feira (7) no Plenarinho da Câmara de Vereadores de Campo Grande.

Odilon destacou o papel importante que as Guardas Municipais têm na prevenção e combate da criminalidade, especialmente nesse momento difícil que o país atravessa, com a população clamando por segurança, em função da violência que se espalhou por todas as regiões.

“Em uma situação como essa não podemos economizar esforços, até porque a Guarda Municipal é a força de segurança mais próxima da comunidade. Aqui na capital, por exemplo, existe um projeto onde ela atua na prevenção da violência contra alunos e professores nas escolas municipais, além de desempenhar várias outras atividades no apoio às ações das Polícias Militar e Civil. Isso tem que ser estimulado. Eu, por exemplo, como juiz federal, viabilizei os prédios onde hoje funcionam as Guardas Municipais de Campo Grande e Ponta Porã, e sempre procurei atender pedidos de viaturas e equipamento da corporação. Sem um trabalho de inteligência, investimentos em tecnologia e sem união de esforços será difícil vencer a guerra contra o crime”, advertiu Odilon de Oliveira.