Odilon discute nesta sexta-feira situação da segurança em MS Em reunião com policiais civis, Odilon discute nesta sexta situação da segurança em MS

O pré-candidato do PDT ao governo, juiz Odilon de Oliveira, participa nesta sexta-feira (26), às 8h, de um café da manhã promovido pelo Sindicato dos Policiais Civis (SINPOL) para ouvir os pleitos da categoria e debater a situação da segurança pública em Mato Grosso do Sul.



“Como Juiz Federal por mais de 30 anos, o dr. Odilon teve um trabalho de destaque nacional na justiça e segurança pública. Por isso é importante que ele saiba das pautas dos policiais civis e firme compromissos com a categoria”, declarou Giancarlo Miranda, presidente do sindicato.



Odilon quer que a população participe da elaboração de seu plano de governo.



“Vamos conversar com representantes de todos os setores para elaborar uma proposta extremamente consistente, que atenda os anseios da sociedade”, afirmou. “Além disso, esta é uma boa oportunidade para trocarmos experiências sobre como combater o crime em nosso estado, focando também em questões como educação, saúde e desenvolvimento econômico, às quais a segurança está diretamente ligada”, disse.



O SINPOL realizará eventos semelhantes com os demais pré-candidatos. A sede do sindicato fica na Rua Teodoro de Carvalho, 1225, Conjunto José Abrão, na saída para Rochedo.