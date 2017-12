Odilon de Oliveira Odilon diz que corrupção é bomba que destrói o Brasil

O ex-juiz federal Odilon de Oliveira, pré-candidato do PDT ao governo de Mato Grosso do Sul, afirmou na noite desta sexta-feira (8), durante encontro do partido em Amambai, no Sul do estado, que a corrupção é uma bomba que espalha estilhaços e fere de morte a saúde, a educação e a segurança do Brasil.



“A corrupção mata como mata o crime organizado. Ela suga para o bolso de algumas pessoas recursos que deveriam ser investidos na prestação de serviços públicos de qualidade. Nós vivemos num país destroçado por políticos e administradores corruptos, onde o povo, indignado com os desmandos que assiste todo dia, perdeu a esperança em dias melhores. Temos que destruir esse sistema podre, danoso à toda sociedade, com um projeto que reconstrua o Brasil em termos de ética, transparência e eficiência na gestão da máquina administrativa”, defendeu Odilon.



O encontrou reuniu prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, dirigentes partidários e dezenas de lideranças comunitárias dos municípios de Sete Quedas, Amambai, Paranhos, Laguna Carapã, Tacuru, Ponta Porã, Naviraí, Caarapó e Coronel Sapucaia, que discutiram estratégias para o ano que vem.



“Os diretórios municiais e, principalmente, os nossos militantes, são o oxigênio que nos darão força para levar a mensagem em favor de um Brasil limpo a todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Decidi me filiar ao PDT depois de pesquisar muito e constatar que não existe nenhum integrante do partido envolvido em operações como a Lava Jato e a Lama Asfáltica. E eu já deixei claro que não vou aceitar aliança com ninguém envolvido com corrupção. Além disso, me identifiquei com o programa do partido, que coloca a educação como prioridade’, disse Odilon. “Vamos fazer esse debate no ano que vem, durante a campanha. As pessoas precisam voltar a acreditar que o país tem jeito”, finalizou.