Odilon de Oliveira Odilon diz que é possível administrar MS com ética e moralidade

O pré-candidato do PDT ao governo do estado, Odilon de Oliveira, voltou a defender neste fim de semana a escolha de pessoas que demonstraram, ao longo da vida, compromisso com a honestidade, a responsabilidade e o respeito à coisa pública, como forma de construir um futuro melhor para todos.



“Os brasileiros estão indignados com o que veem a toda hora no noticiário. Políticos roubando descaradamente sem o menor pudor, como se tivessem a certeza da impunidade. Enquanto isso, diariamente, a corrupção mata milhares de brasileiros na fila do SUS, impede que os mais pobres tenham a esperança de uma vida melhor por causa da péssima qualidade da educação e faz com que apenas a elite sinta um mínimo de segurança quando se refugia em condomínios que são verdadeiras fortalezas envoltas em cercas elétricas. Resolvi entrar na política porque não tenho dúvida de que é possível reverter essa situação e administrar Mato Grosso do Sul e o Brasil com ética, moralidade e respeito aos cidadãos. Eu sempre tive compromisso com a legalidade e jamais vou me desviar desse princípio, aliado à transparência e a busca incansável pela eficiência e os bons resultados”, afirmou Odilon, em discurso na posse do médico Issam Fares Jr. como presidente do Diretório Municipal do PDT em Três Lagoas.



O pré-candidato do PDT emocionou-se ao lembrar da primeira vez que esteve na cidade, no início dos anos 1950.



“Eu cheguei aqui ainda criança, com meus pais e meus irmãos. Vínhamos de uma longa jornada que se iniciou semanas antes em minha cidade Natal no interior de Pernambuco, fugindo da seca no Nordeste. Com o pouco dinheiro que nos restava, pegamos o trem para ir até Campo Grande, levando na bagagem apenas o sonho de uma vida melhor. Por isso, toda vez que venho a Três Lagoas faço questão de passar em frente à velha estação ferroviária, onde me lembro daqueles dias difíceis, mas também de muita esperança”, contou Odilon.



O novo presidente do PDT de Três Lagoas agradeceu a presença do pré-candidato ao governo e prometeu trabalhar para ampliar os quadros do partido no município.



“Vou trabalhar dia e noite para agregar ao PDT aqueles que tenham compromisso com a ética e a construção de uma Três Lagoas mais segura, humana e com oportunidades para todos. Estamos juntos nessa caminhada com o Dr. Odilon”, finalizou Fares Jr.