Odilon diz que participaÃ§Ã£o maciÃ§a nos NÃºcleos de Base reflete desejo de mudanÃ§a

Odilon diz que participação maciça nos Núcleos de Base reflete desejo de mudança

O pré-candidato do PDT ao governo do estado, juiz Odilon de Oliveira, acredita que a expressiva participação popular nos Núcleos de Base instalados pelo partido em diferentes bairros de Campo Grande reflete o desejo de mudança do eleitor.



“Os escândalos de corrupção e as falcatruas praticadas por políticos, ao longo dos últimos anos, em Mato Grosso do Sul e no Brasil, produziram um clima de revolta e indignação. É enorme o clamor pela renovação dos representantes do povo no Executivo e no Legislativo e de mudanças na forma de administrar. Mais do que nunca, valores como honestidade, ética, transparência e respeito à coisa pública são absolutamente prioritários. Os Núcleos de Base foram concebidos para ter de 10 a 20 membros cada um, mas a vontade de mudar essa realidade perversa de desmando e roubalheira tem feito com que as nossas reuniões superem todas as expectativas, com a presença de 50 a 100 pessoas, o que é absolutamente fantástico”, comentou o juiz Odilon, ao fazer um balanço da implantação dos primeiros núcleos, instalados essa semana no Conjunto José Abrão, Vila Popular, Coophatrabalho, AeroRancho e Guanandi.



O pré-candidato esteve na abertura de 4 núcleos e debateu com a população alternativas para resolver os problemas do estado.



“Estou ajustando a minha agenda para participar do maior número possível de reuniões. É fundamental olhar direto no olho do eleitor para captar o que ele está sentindo. Nos Núcleos de Base a palavra é livre e todos têm o direito de expressar suas opiniões. É preciso ouvir as pessoas para encontrarmos soluções que atendam os anseios da comunidade”, afirma o juiz Odilon.