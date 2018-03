Odilon instala NÃºcleo de Base do PDT em Jardim

Eleições 2018 Odilon instala Núcleo de Base do PDT em Jardim

O pré-candidato do PDT a governador de Mato Grosso do Sul, Juiz Odilon de Oliveira, participou na noite desta sexta-feira (09) da instalação do Núcleo de Base do partido na Vila Camisão, em Jardim, na Região Sudoeste, o primeiro do interior do estado.



"Em pouco mais de uma semana já temos oito núcleos funcionando na capital e agora começamos a instalá-los no interior.Teremos unidades semelhantes em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, para ouvir e debater com a população propostas que integrarão nosso plano de governo", explicou o Juiz.



O Núcleo de Base de Jardim foi organizado pelo pré-candidato a deputado estadual Delegado Bispo, que reuniu pelo menos 100 moradores e lideranças comunitárias para o debate com Odilon. Depois de conversar com a população, o pré-candidato falou das prioridades.



"A Região Sudoeste é muito carente, especialmente no setor de saúde. Os moradores de Jardim, Nioaque, Guia Lopes e Porto Murtinho, quando precisam de um atendimento especializado como hemodiálise, por exemplo, têm que se deslocar até Campo Grande ou Dourados, o que impõe um sofrimento ainda maior aos pacientes. Temos que reverter isso, dotando a região de mais médicos e serviços de maior complexidade. Outro problema que me preocupa aqui é a questão da segurança. Temos que melhorar a estrutura das delegacias e aumentar o número de policiais, especialmente em razão da proximidade com a fronteira. Mas os problemas da fronteira não se resolvem apenas com o reforço da segurança. Caso seja eleito governador, vou investir também em educação e formação profissional , para oferecer novas oportunidades aos jovens.