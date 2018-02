Eleições Odilon lidera mais uma pesquisa para o governo do estado Mais uma pesquisa aponta liderança de Odilon na disputa em MS

Pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Comunicação e Pesquisa, divulgada nesta quarta-feira (07), indica que o Juiz aposentado Odilon de Oliveira, pré-candidato do PDT, consolidou a liderança na disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul.



Seja na pesquisa espontânea ou na estimulada, em comparação com seus adversários, ele aparece com percentuais que variam de 17% a 30,16% das intenções de votos. O segundo colocado é o atual governador do estado, Reinaldo Azambuja(PSDB), que oscila entre 12,16% e 18,16%. O terceiro lugar está com o ex-governador André Puccinelli (PMDB) , com variação de 10,83% a 15,50%.



O Instituto Ranking entrevistou 1.200 eleitores entre 01 e 05 de Fevereiro, em 8 regiões do estado. A margem de erro da pesquisa é de 2,83% para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%.



Para Odilon, o resultado demonstra que ele está no caminho certo.



“Temos visitado os municípios, conversado com diferentes setores da sociedade e as palavras de apoio e incentivo à minha pré-candidatura só aumentam. As pessoas estão buscando um nome confiável, com um passado limpo e uma folha de serviços prestados à população. Vamos continuar nessa toada e construir um programa de governo que priorizará os investimentos em segurança, educação e saúde “ comentou Odilon.



A pesquisa da Ranking tem o registro no TSE sobe o numero; MS-00351/2018. Foram feitas 1.200 entrevistas em oito regiões que abrangem os 79 municípios de Mato Grosso do Sul