Eleições 2018 Odilon visita a Costa Leste de MS e recebe apoios no interior O candidato é forte em Três Lagoas e Dourados

O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pelo PDT, juiz Odilon de Oliveira, esteve nesta terça-feira, 16, visitando cidades da região da Costa Leste, onde recebeu o apoio de lideranças partidárias para o segundo turno das eleições de 2018.

A primeira cidade visitada foi Cassilândia, onde Odilon fez uma caminhada no comércio da cidade, acompanhado do vereador Rodrigo Barbosa de Freitas (PDT), do ex-prefeito do município, José Donizete, e apoiadores voluntários.

Agora no segundo turno Odilon também recebeu o apoio do ex-prefeito Carlinhos, que estava com Reinaldo Azambuja no primeiro turno. “A gente tem recebido apoios também de lideranças partidárias, pessoas honestas, pessoas que defendem princípios e isto, logicamente, fortalece a nossa campanha no segundo turno”.

Em Paranaíba, o candidato deu entrevista a rádios e visitou empresas. Também se encontrou com o prefeito Diogo Tita (MDB), que reforça a campanha agora no segundo turno no município, onde Odilon venceu na primeira etapa da eleição.

“Eu fui bem votado nessas regiões. Em Paranaíba eu fui o primeiro, graças ao trabalho dos apoiadores, voluntários e das lideranças pedetistas, e Cassilândia teve uma consideração muito grande também. A aceitação a minha presença foi muito boa, a gente sente o abraço, o afeto das pessoas e a manifestação delas no sentido de que o Brasil precisa de mudança e Mato Grosso do Sul também. Muitas pessoas já adiantam vamos acabar com essa corrupção, eu confio em você juiz, e eu fico muito feliz e agradecido com isto, renova a minha fé”, afirmou o candidato durante entrevista em Paranaíba.

Apoiadores de Odilon no interior. Foto: Divulgação

No final da tarde, Odilon chegou em Três Lagoas, município que lhe deu quase 53% dos votos válidos. Primeiro, ele participou de carreata e depois de reuniões com lideranças locais, inclusive com apoaidores do presidenciável Jair Bolsonaro. “A ótima votação conseguida em Três Lagoas foi mais uma bênção, pois foi aqui que pisei pela primeira vez no Estado quando minha família veio do Nordeste em busca de sobrevivência. Fiquei muito feliz com o resultado e a responsabilidade aumentou mais ainda. Vamos saber retribuir se formos eleito”, afirmou.

