Odilon visita Camelódromo e discute redução de impostos para microempresários

O pré-candidato do PDT ao governo do estado pelo PDT, Juiz Odilon, visitou nesta segunda-feira (12) o Camelódromo de Campo Grande, para ouvir as reivindicações dos comerciantes. Acompanhado pelo presidente da associação local, Francisco Jose Pereira, o juiz percorreu, em pouco mais de duas horas, quase todos os boxes daquele que é considerado um os maiores centros de comercio popular de Mato Grosso do Sul.



“Sou de uma família de origem humilde, que veio do Nordeste há mais de 50 anos fugindo da seca, em busca de uma vida melhor em Mato Grosso do Sul e nos demais estados do Centro-Oeste. Sei o que é enfrentar dificuldades e por isso conheço muito bem os desafios com os quais os pequenos comerciantes se deparam no dia a dia. O poder público precisa oferecer as condições para que eles possam continuar lutando e sustentando suas famílias com dignidade, dentro do que determina a Lei. Reduzir os impostos e a burocracia estatal é um bom caminho”, defendeu o Juiz.



Para a comerciante Gisele Bogado, que trabalha no camelódromo há 19 anos, a visita do Juiz Odilon comprova a disposição do pré-candidato em apoiar o trabalho da categoria.



"Eu conheço a história dele, sei a pessoa íntegra que é e o caráter que tem. Vir aqui nos conhecer de perto e nos ouvir demonstra o respeito que ele tem conosco e a maneira que seremos tratados no futuro governo, caso ele seja eleito ", avalia Gisele.



O pré-candidato do PDT reafirmou aos comerciantes sua disposição de continuar o combate à corrupção, à sonegação e ao crime organizado, que marcou sua atuação como juiz federal por mais de 30 anos.