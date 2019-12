SEM LIMITES Olavo de Carvalho acusa Fábio Porchat e Pannunzio de atentado contra o Porta dos Fundos O jornalista afirmou que irá processar o guru bolsonarista por compartilhar fake news que aponta que o atentado ao Porta dos Fundos foi uma "farsa" montada por Porchat

O astrólogo Olavo de Carvalho que acredita que a terra é plana Foto: Reprodução/YouTube

O astrólogo Olavo de Carvalho compartilhou nesta quinta-feira (26) uma notícia falsa que acusa o jornalista Fábio Pannunzio e o humorista Fábio Porchat de terem arquitetado o atentado contra a produtora responsável pelos vídeos do Porta dos Fundos. Pannunzio já afirmou que irá processar o guru bolsonarista e o responsável pela fake news.

“O autor dessa notícia absolutamente falsa é um profissional do crime. Ele e o Olavo de Carvalho vão ter que provar judicialmente o que postaram. Pode ir preparando outra vaquinha, Olavo de Carvalho. Vou processar você aí nos EUA e aqui no Brasil”, afirmou o jornalista.

A fake news publicada pelo site “Better Call Glenn” (em português, “Melhor Chamar o Glenn [Greenwalld]”)afirma que o ataque “foi forjado por Fábio Porchat e mais três pessoas ainda não identificadas”. A postagem assinada por “Luc Mitchell” aponta o Padre Fábio de Melo e Fábio Pannunzio como os outros dois envolvidos.

Para tentar convencer da farsa, a postagem ainda inventa factóides. “Até mesmo investigadores da 10ª DP de Botafogo que registraram o boletim de ocorrência dão riso de canto de boca sobre a farsa de Porchat”, diz a postagem.

Sem pudor, Olavo de Carvalho republicou o link em seu Facebook com interrogações. Em seguida, ele fez duas postagens que corroboram com a tese. “Integralistas encapuzados? Sei, sei”, disse. “Esses comunistas são capazes de matar suas próprias mães só para dar a impressão de que os eleitores do Bolsonaro são perigosos milicianos fascistas”, postou.