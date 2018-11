"Mensalinho" Operação do Gaeco prende prefeito e outros sete vereadores em cidade de MS Os mandados de prisão, suspensão do exercício de mandatos e de cargo público no município foram determinados

Foto: Perola News

O prefeito Carlos Anibal Ruso Pedrozo (PSDB), o secretário municipal de educação, Helder Naulle Paes, e sete vereadores de Ladário, cidade distante 419 quilômetros de Campo Grande, foram presos preventivamente nesta manhã de segunda-feira (26) em Operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) que investiga esquema conhecido como "mensalinho".

Eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde estão sendo feitos os registros das prisões e outros procedimentos.

Conforme o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), as investigações têm por objetivo esclarecer uma suposta prática dos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva no Legislativo e no Executivo da cidade. Dos 11 vereadores da câmara, sete foram presos.

Os mandados de prisão, suspensão do exercício de mandatos e de cargo público no município foram determinados pelo Desembargador Emerson Cafure, da Seção Especial Criminal do Tribunal de Justiça.