Operação Vostok Operação Vostok destroça PSDB e representa uma “pá de cal” na tradição política de MS

A Operação Vostok da Polícia Federal deflagrada na manha desta quarta-feira em Mato Grosso do Sul pegou de surpresa até mesmo aqueles que sabiam que não seria uma surpresa explodir um novo escândalo contra Reinaldo Azambuja em plena campanha eleitoral.

Vostok em russo significa “leste” e começou ao mesmo tempo em que o Exercito Russo realiza operação de mesmo nome na Sibéria, no leste do país com mais de 300 mil homens. Em Mato Grosso do Sul a nossa Vostok é um desdobramento da delação premiada de Joesley Batista da JBS que revela esquema de propinas comandado pelo governador Reinaldo Azambuja.

A Operação destroça o combalido PSDB e representa uma “pá de cal” numa tradição histórica de quatro décadas da política sul-mato-grossenses que alternou no poder próceres do PMDB, PT e por último os tucanos.

Primeiro foi PT e ninguém acredita que o MDB de Puccinelli iria sucumbir. Depois foi com o MDB e não se imaginava que o castigo viria para os crimes do PSDB. As três maiores forças tradicionais da política de Mato Grosso do Sul foram “à queda, foram ao chão”.

E quem poderá nos salvar? De onde virão os honestos? Os eleitores ensimesmados como Diógenes em seu barril procuram desesperadamente pelas ruas e com uma lanterna nas mãos o último honesto de Mato Grosso do Sul. Na antiga Grécia, Diógenes um mendigo abusado vivia num barril fazendo de sua pobreza extrema uma virtude. Com sua lamparina procurou, procurou por um homem honesto no universo daquela sociedade corrupta. Será que achou?

A partir de agora os quase dois milhões de eleitores de Mato Grosso do Sul estarão “à procura de um candidato honesto ao Governo do Estado para chamar de seu” e sem sombra de dúvidas não será do PSDB. Agora é espera fenecer a moribunda candidatura de Reinaldo Azambuja, ver o que os seus adversários vão dizer e como a população vai processar o fato de um candidato com quase 40% das intenções de voto acusado de corrupção possa vencer a eleição no momento que o eleitor quer políticos honestos e o fim da corrupção.