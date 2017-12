'MetrôRio' Operador afirma que esquema de Cabral recebeu R$ 5OO milhões em propina "Sócio da construtora Carioca Engenharia, Ricardo Pernambuco confirmou"

O juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro Marcelo Bretas ouviu, na segunda-feira (11), acusados de participar da organização criminosa instalada durante os governos de Sérgio Cabral.

Sócio da construtora Carioca Engenharia, Ricardo Pernambuco confirmou que a propina paga pela empresa para a organização liderada por Cabral aumentou de R$ 200 mil para R$ 500 mil por mês com a obra da Linha 4 do MetrôRio.

Apontado como operador financeiro do esquema, Carlos Miranda informou que a propina era paga de acordo com o faturamento nas obras públicas do estado. Miranda admitiu controlar todas as contas do ex-governador Sérgio Cabral, inclusive as pessoais, desde a década de 1990.

Segundo ele, o esquema de Cabral recebeu em propina em torno de R$ 500 milhões e a maior parte foi encaminhada para o exterior.

Para o procurador da República Sérgio Pinel, os depoimentos dessa segunda-feira confirmam o funcionamento da organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral.